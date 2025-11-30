युवाओं के लिए जरूरी खबर...MP FSO परीक्षा एडमिट कार्ड 3 दिसंबर को होंगे जारी, इस दिन होगा एग्जाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम जानकारी सामने आई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने घोषणा की है कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड 3 दिसंबर से डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपने लॉगिन विवरण भरकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

14 दिसंबर को आयोजित होगी परीक्षा

एमपीपीएससी के अनुसार फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों को समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की सलाह दी गई है।

कैसे डाउनलोड करें MPPSC FSO Admit Card?

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाएं।

2. होम पेज पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें।

4. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखते ही इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

परीक्षा केंद्र में क्या ले जा सकेंगे?

ई-प्रवेश पत्र (Admit Card)

वैध पहचान पत्र

पेन

स्वयं का फोटोग्राफ (यदि आवश्यक हो)

पारदर्शी पानी की बोतल

एडमिट कार्ड में उल्लेखित अन्य अनुमत सामान

इन वस्तुओं पर कड़ी पाबंदी

पेंसिल, रबर, शार्पनर, ब्लेड, स्केल, बैग, मोबाइल फोन, पेनड्राइव, कैलकुलेटर, किताब/नोट्स, चाबी, क्लचर, हेयर बक्कल, हैंड बैंड, बेल्ट, डिजिटल/स्मार्ट/एनालॉग घड़ी, पर्स/वॉलेट, टोपी, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लाइटर, माचिस, हथियार आदि। इसके अलावा, जूते और मोजे पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित रहेगा।