एमपी के लाखों कर्मचारियों के प्रमोशन की राह होगी आसान, 1 नंवबर से पहले बदलेगा अनुकंपा और भर्ती का नियम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस (एक नवंबर) से पूर्व राज्य सरकार कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी कर रही है। इनमें अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, सेवा शर्तों और आचरण नियमों में संशोधन शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए भर्ती नियमों में भी संशोधन किया जा सकता है।

सरकार भर्ती परीक्षा की संख्या को सीमित करने पर विचार कर रही है, ताकि अभ्यर्थियों को अलग-अलग परीक्षाएं न देनी पड़ें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन, वित्त और अन्य विभागों को नीतिगत मामलों पर शीघ्र कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रदेश में अनुकंपा नियुक्तियों के मामले लंबे समय से अटके हुए हैं। हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने 700 से अधिक नियुक्तियों के आदेश जारी किए हैं। संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है, जबकि सेवा शर्तों से जुड़े कई विषय भी लंबित हैं। कई विभागों ने 2023 की नीति को लागू नहीं किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। 50 प्रतिशत पदों पर संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ऊर्जा विभाग ने छह हजार पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन अन्य विभागों ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की।