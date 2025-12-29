MP के सरकारी कर्मचारियों की मौज, साल 2026 में 238 दिन खुलेगा दफ्तर, गणेश चतुर्थी अब 'सामान्य अवकाश' में शामिल

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 238 दिन कार्यालय खुलेंगे। वर्षभर में 63 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। इसमें से अधिकारी-कर्मचारी किसी भी तीन दिन अवकाश ले सकते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी को सामान्य अवकाश में रखा गया है, यानी सभी को अवकाश मिलेगा। पिछले वर्ष यह ऐच्छिक अवकाश था।

127 दिन शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे एक जनवरी से लागू होने वाली व्यवस्था में 127 दिन शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे। इसमें 104 शनिवार-रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। सार्वजनिक अवकाश में 15 फरवरी महाशिवरात्रि और आठ नवंबर दीपावली शामिल नहीं है क्योंकि इन तिथियों पर रविवार पड़ रहा है। इसी तरह एक फरवरी संत रविदास जयंती, 15 फरवरी महाशिवरात्रि, आठ नवंबर दीपावली और 15 नवंबर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है।