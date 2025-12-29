मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP के सरकारी कर्मचारियों की मौज, साल 2026 में 238 दिन खुलेगा दफ्तर, गणेश चतुर्थी अब 'सामान्य अवकाश' में शामिल

    MP Govt Holidays List 2026: प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 238 दिन कार्यालय खुलेंगे। वर्षभर में 63 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 09:45:48 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 09:45:48 PM (IST)
    MP के सरकारी कर्मचारियों की मौज, साल 2026 में 238 दिन खुलेगा दफ्तर, गणेश चतुर्थी अब 'सामान्य अवकाश' में शामिल
    गणेश चतुर्थी अब 'सामान्य अवकाश' में शामिल।

    HighLights

    1. एमपी सरकार ने घोषित की 2026 की छुट्टियां
    2. गणेश चतुर्थी को अब ऐच्छिक नहीं सामान्य अवकाश
    3. शनिवार-रविवार के साथ मिलेंगी 23 सरकारी छुट्टियां

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं। 238 दिन कार्यालय खुलेंगे। वर्षभर में 63 ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे। इसमें से अधिकारी-कर्मचारी किसी भी तीन दिन अवकाश ले सकते हैं। इस बार गणेश चतुर्थी को सामान्य अवकाश में रखा गया है, यानी सभी को अवकाश मिलेगा। पिछले वर्ष यह ऐच्छिक अवकाश था।

    127 दिन शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे

    एक जनवरी से लागू होने वाली व्यवस्था में 127 दिन शासकीय कार्यालय नहीं खुलेंगे। इसमें 104 शनिवार-रविवार और 23 सार्वजनिक अवकाश शामिल हैं। सार्वजनिक अवकाश में 15 फरवरी महाशिवरात्रि और आठ नवंबर दीपावली शामिल नहीं है क्योंकि इन तिथियों पर रविवार पड़ रहा है। इसी तरह एक फरवरी संत रविदास जयंती, 15 फरवरी महाशिवरात्रि, आठ नवंबर दीपावली और 15 नवंबर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस को रविवार होने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है।


    यह भी पढ़ें- MP में अधिकारियों की पदोन्नति फिर उलझी, हाई कोर्ट ने रिव्यू याचिकाएं की स्वीकार, IAS अवॉर्ड की दौड़ में शामिल अफसरों को झटका

    अप्रैल में तीन और 20 तारीख को ऐच्छिक अवकाश

    सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में तीन और 20 तारीख को ऐच्छिक अवकाश लेने पर शनिवार और रविवार का लाभ भी मिल जाएगा। रविवार होने के कारण चार अवकाश नहीं मिलेंगे।

    पांच कार्य दिवस की व्यवस्था रहेगी लागू

    प्रदेश में अभी शासकीय कार्यालयों में पांच कार्यदिवस की व्यवस्था लागू रहेगी। शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। इसमें परिवर्तन कर दूसरे और तीसरे शनिवार को फिर से कार्यालय लगाना प्रस्तावित किया था लेकिन सहमति नहीं बनी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.