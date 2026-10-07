MP सरकार बाजार से लेगी 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज, सड़क-सिंचाई, स्वास्थ्य और बिजली पर होगा खर्च

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार विकास कार्यों और अधोसंरचना परियोजनाओं को गति देने के लिए बाजार से फिर तीन हजार करोड़ रुपये का ऋण जुटाएगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 की निर्धारित ऋण सीमा के तहत एक-एक हजार करोड़ रुपये की तीन किस्तों में ली जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक की नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य को बाजार की अनुकूल ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत किया गया है।

सरकार ने हाल ही में लिया है 3600 करोड़ का लोन अभी सरकार ने हाल में ही 3,600 करोड़ का नया बाजार कर्ज लिया है। उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा ने कहा कि ऋण राशि का उपयोग पूरी तरह पूंजीगत कार्यों में किया जाएगा। इससे सड़क, पुल-पुलिया, भू-अर्जन, सिंचाई परियोजनाओं, बांध, चिकित्सा, विद्युत, भवन निर्माण और आमजन की सुरक्षा से जुड़े कार्य किए जाएंगे।