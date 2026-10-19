MP के कॉलेज छात्रों को बड़ी राहत... अब किताबों की देरी नहीं बनेगी बाधा, 23 विषयों का ई-कंटेंट होगा अपलोड

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के कॉलेज विद्यार्थियों को अब किताबों के साथ ई-कंटेंट के माध्यम से भी पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के बाद किताबों की उपलब्धता में हो रही देरी को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने डिजिटल अध्ययन (ई-कंटेंट) सामग्री तैयार कराने की पहल की है।

इसके तहत 23 विषयों के ई-कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें विषय विशेषज्ञों से सत्यापित कराने के बाद ज्ञान सेतु चैनल और यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को आवश्यक पाठ्य सामग्री जल्द उपलब्ध हो सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त प्रबल सिपाहा ने बताया कि इससे विद्यार्थी आनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे।