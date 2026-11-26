नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर्स के पुनर्विकास को लेकर मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड ने अपनी कवायद तेज कर दी है। करीब 82 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट का खाका भोपाल मास्टर प्लान 2047 के प्रस्तावित ड्राफ्ट के आधार पर खींचा जा रहा है।

उधर, जर्जर मकानों को हटाने की मुहिम के तहत बीते 23 नवंबर को क्वार्टर नंबर 465 को छोड़कर 599 आवासों को जमींदोज किया गया था। कार्रवाई के दौरान छूटे हुए इस आखिरी क्वार्टर नंबर 465 को भी शुक्रवार यानी आज ढहा दिया जाएगा।

हैरानी की बात यह है कि जिस मास्टर प्लान पर अभी 30 नवंबर तक दावे-आपत्तियों की सुनवाई होनी है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर लगना बाकी है, बोर्ड ने उसके लागू होने से पहले ही प्रोजेक्ट की प्रारंभिक रिपोर्ट (पीपीआर) पर काम आगे बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नया मास्टर प्लान कोर्ट की मंजूरी के बाद ही लागू होगा। ज्ञात हो कि 23 नवंबर को आठ घंटे की बड़ी कार्रवाई में 599 जर्जर क्वार्टर्स को जमींदोज कर 3.23 हेक्टेयर जमीन खाली कराई गई थी।