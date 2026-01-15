भोपाल में सपनों के घर का इंतजार खत्म, एमपी हाउसिंग बोर्ड ला रहा है 9 नए बड़े प्रोजेक्ट्स, जल्द शुरू होगी बुकिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपी हाउसिंग बोर्ड नए साल में राजधानी भोपाल में 9 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहा है। अयोध्या नगर में सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट योजना में हैं। यहां कुल 9 हाउसिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इन प्रोजेक्ट में 750 से ज्यादा डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और प्लॉट विकसित किए जा रहे हैं। अयोध्या नगर में बोर्ड के पास दामखेड़ा में 140.88 एकड़ और नरेला शंकरी में 128 एकड़ का लैंड पार्सल है। इन जमीनों पर अलग-अलग हाउसिंग प्रोजेक्ट प्लान हैं। सभी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट नियुक्त कर दिए गए हैं। टीएनसीपी से मंजूरी मिलते ही इन प्रोजेक्ट के टेंडर जारी किए जाएंगे। अयोध्या नगर में ही बोर्ड 17 एकड़ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ला रहा है।

अयोध्या एक्सटेंशन में 63 एचआईजी मकान का प्रोजेक्ट अयोध्या एक्सटेंशन में सुरम्य परिसर फेज-3 में 63 एचआईजी मकानों के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पहले चरण में 48 डुप्लेक्स मकान पूरे हो चुके हैं। वहीं, दूसरे चरण में 250 फ्लैट का प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है और इसमें बुकिंग भी चल रही है। अब तीसरे फेज में 63 डुप्लेक्स घर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत 56 करोड़ रुपये है। डीपीआर बन गई है। अब इसका टेंडर जारी होना है।

दामखेड़ा की 140 एकड़ और नरेला शंकरी की 128 एकड़ जमीन पर 5 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट अयोध्या में हाउसिंग बोर्ड के पास दामखेड़ा में 140.88 एकड़ और नरेला शंकरी में 128 एकड़ के दो बड़े लैंड पार्सल हैं। इस जमीन पर मंडल 5 नए हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहा है। इसके लिए आर्किटेक्ट नियुक्त हो गए हैं। इन प्रोजेक्ट में डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और प्लॉट विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। ये सभी प्रोजेक्ट 250 करोड़ रुपये से ज्यादा के हैं। टीएनसीपी से मंजूरी मिलते ही इनके टेंडर जारी होंगे और बुकिंग शुरू होगी। खजूरीकलां फेज-3 में 160 फ्लैट का प्रोजेक्ट ला रहा बोर्ड अवधपुरी खजूरीकलां फेज-3 में 160 फ्लैट का प्रोजेक्ट आ रहा है। पहले फेज में 145 प्लॉट बिके थे। दूसरे चरण में 147 डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स मकानों का प्रोजेक्ट है, जिसमें बुकिंग चल रही है। ये मकान लगभग 90 फीसदी पूरे हो गए हैं। अब तीसरे चरण में 160 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट लगभग 67 करोड़ रुपये का है। आर्किटेक्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग की जा रही है।