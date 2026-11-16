भोपाल में जनता क्वार्टर तोड़ने की तैयारी से हड़कंप... 490 परिवारों को सता रहा सड़क पर आने का डर

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग स्थित जनता क्वार्टर को तोड़े जाने के बाद यहां रह रहे 490 परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। जर्जर होने के तर्क पर हाउसिंग बोर्ड इसे तोड़ने की तैयारी कर चुका है और यहां रहने वालों को अवैध और कब्जाधारी मानता है। बता दें कि हाउसिंग बोर्ड पुनर्विकास योजना के तहत इन क्वार्टरों को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाने की योजना तैयार कर चुका है।

13 नवंबर तक मकान खाली करने की अंतिम तिथि थी और 14 नवंबर को बुलडोजर चलना था। ऐन वक्त पर कार्रवाई टलने से रहवासियों को कुछ दिनों की राहत जरूर मिली है, लेकिन दस्तावेज नहीं होने के कारण 490 परिवारों के सामने बिना किसी सरकारी सहायता के सड़क पर आने का संकट खड़ा हो गया है।