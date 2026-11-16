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दिलीप पुरी हत्याकांड की जांच तेज... शराब दुकानों के 6 वाहन व लेनदेन के दस्तावेज पुलिस ने किए जब्त

खातेगांव थाना प्रभारी रहे दिलीप पुरी गोस्वामी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित पाटेंद्र जायसवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लेनदेन संबंधी कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं।

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 12:35:48 AM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 12:35:48 AM (IST)
दिलीप पुरी हत्याकांड की जांच तेज... शराब दुकानों के 6 वाहन व लेनदेन के दस्तावेज पुलिस ने किए जब्त
दिलीप पुरी हत्याकांड

HighLights

  1. टिमरनी शराब दुकानों में प्रयुक्त छह वाहन व दस्तावेज किए जब्त
  2. पैसों के लेनदेन का पता लगाने को बैंक खातों की हो रही जांच
  3. पाटेंद्र की रिमांड 16 को होगी खत्म, पुलिस दोबारा मांगेगी रिमांड

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव थाना प्रभारी रहे दिलीप पुरी गोस्वामी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित पाटेंद्र जायसवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लेनदेन संबंधी कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। शराब दुकानों में जिन वाहनों का उपयोग होता था, उनको भी जब्त किया है। इनमें छह वाहन शामिल हैं।

बैंक खातों की निकाली जा रही जानकारी, अहमदाबाद व आलीराजपुर में भी हुई जांच

एएसपी सौम्या जैन ने बताया कि टिमरनी शराब दुकानों में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया है। रुपयों के लेन-देन के संबंध में बैंक खातों की जानकारी निकलवा रहे हैं। विवेचना में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।


जो टीम मनीष जायसवाल को लेकर अहमदाबाद गई थी, वह लौट आई है। वहां से कुछ दस्तावेज व अन्य सामान जब्त किया है। केरम सिंह को लेकर जो टीम आलीराजपुर गई थी, वह भी फॉरवर्ड लिंक को लेकर पड़ताल कर रही है।

16 को खत्म होगी पाटेंद्र की रिमांड अवधि, कोर्ट में पेश कर दोबारा मांगेंगे रिमांड

पाटेंद्र की रिमांड अवधि 16 को खत्म होगी। कोर्ट में पेश कर दोबारा रिमांड मांगेंगे। अभी तक विजय राव, भूपेंद्र राणा व संदीप को जेल भेजा जा चुका है। शेष आरोपित रिमांड पर हैं, जिनसे घटनाक्रम से जुड़े अलग-अलग बिंदुओं के बारे में पूछताछ की जा रही है।

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