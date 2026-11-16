दिलीप पुरी हत्याकांड की जांच तेज... शराब दुकानों के 6 वाहन व लेनदेन के दस्तावेज पुलिस ने किए जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। खातेगांव थाना प्रभारी रहे दिलीप पुरी गोस्वामी हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपित पाटेंद्र जायसवाल से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने लेनदेन संबंधी कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं। शराब दुकानों में जिन वाहनों का उपयोग होता था, उनको भी जब्त किया है। इनमें छह वाहन शामिल हैं।

बैंक खातों की निकाली जा रही जानकारी, अहमदाबाद व आलीराजपुर में भी हुई जांच एएसपी सौम्या जैन ने बताया कि टिमरनी शराब दुकानों में प्रयुक्त वाहनों को जब्त किया है। रुपयों के लेन-देन के संबंध में बैंक खातों की जानकारी निकलवा रहे हैं। विवेचना में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उनके आधार पर कार्रवाई की जा रही है।