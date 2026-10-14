MP में फिर होगी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, दिसंबर में प्रमोशन के बाद जनवरी में बदलेंगे कई जिलों के कलेक्टर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में 11 जिलों के कलेक्टर बदलने के बाद एक बार फिर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी है। प्रदेश में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की पदोन्नतियां (प्रमोशन) की जाएंगी, जिसके बाद आगामी जनवरी महीने में नई पदस्थापनाएं और तबादले किए जाएंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों का प्रमोशन, कई पदों पर होंगे फेरबदल सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के अधिकारियों के अनुसार, उप सचिव से लेकर प्रमुख सचिव स्तर तक पदोन्नतियां प्रस्तावित हैं। इस प्रक्रिया में कुछ अधिकारी अपर सचिव, कुछ सचिव और कुछ प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नत होंगे। पदोन्नति के इस दौर में ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान भी पदोन्नत होकर सचिव बन जाएंगी।