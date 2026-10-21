एमपी में तीन IAS अधिकारियों का तबादला... अक्षय तेम्रवाल को मिली नई जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए तीन वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग में हुए इस फेरबदल के तहत रामप्रसाद अहिरवार को नगर निगम आयुक्त भोपाल नियुक्त किए जाने के बाद, उनसे वरिष्ठ अधिकारी अक्षय कुमार तेम्रवाल को अपर आयुक्त नगर निगम से हटाकर अपर आयुक्त नगरीय विकास एवं आवास बनाया गया है।