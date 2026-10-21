इंदौर में कन्याभोज पर मासूमों को बुलाकर पीटा, शिक्षिका पर FIR दर्ज; 500 रुपये चोरी के शक में बनाया था बंधक

नईदुनिया प्रतिनधि, इंदौर। नवरात्रि के मौके पर 'कन्या भोज' के लिए घर बुलाई गई मासूम बच्चियों के साथ मारपीट और बंधक बनाने के चर्चित मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। एमआईजी थाना पुलिस ने आरोपी रिटायर्ड शिक्षिका अनीता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत और बढ़ते जनाक्रोश के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है।

500 रुपये के लिफाफे के लिए किया प्रताड़ित, पुलिस ने दर्ज की FIR घटना की जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अडिशनल डीसीपी) राजेश दंडोतिया ने बताया कि पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 127 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।