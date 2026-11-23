राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,भोपाल। चंबल के पानी के बंटवारे पर स्पष्ट समझौते के बावजूद राजस्थान लगभग हर साल मध्य प्रदेश को उसके हिस्से से कम पानी दे रहा है। रबी सीजन में सिंचाई शुरू होते ही कोटा बैराज से प्रदेश के लिए पानी की उपलब्धता घटा दी जाती है। इस बार समझौते के तहत मिलने वाले 3900 क्यूसेक में से प्रदेश को महज 1900 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है।

नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले

दरअसल, कोटा बैराज से पानी छोड़ने का नियंत्रण राजस्थान के पास है, जहां से पानी छोड़ने में मनमानी होती है। पिछले दिनों राजस्थान में चंबल दायीं मुख्य नहर के करीब 130 किलोमीटर हिस्से के निरीक्षण में मध्य प्रदेश के अधिकारियों को नहर के 14 में से 12 गेट बंद मिले। कई जगह पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा था। राजस्थान की कुछ छोटी नहरों में जरूरत से ज्यादा पानी छोड़े जाने के संकेत भी मिले।