Ladli Behna Yojana: क्या एक ही परिवार की दो महिलाओं को मिल सकता है इस योजना का लाभ? इन नियमों ने दूर किया कंफ्यूजन

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की सबसे लोकप्रिय योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाती है। अब तक इस योजना की 40 किस्तें जारी हो चुकी हैं और अब लाभार्थी महिलाएं 41वीं किस्त (MP Ladli Behna Yojana 41 Kist) का इंतजार कर रही हैं।

अक्सर महिलाओं के मन में सवाल रहता है कि क्या एक ही घर की दो महिलाओं को इस योजना का पैसा मिल सकता है। सरकार के आधिकारिक नियमों के मुताबिक, अगर परिवार की महिलाएं तय शर्तें पूरी करती हैं तो एक ही परिवार की एक से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं।

परिवार की परिभाषा और पात्रता के नियम क्या हैं (Ladli Behna Yojana Eligibility) योजना में पात्रता महिला की व्यक्तिगत योग्यता और राशन कार्ड में दर्ज परिवार के आधार पर तय होती है। अगर संयुक्त परिवार में सास-बहू या देवरानी-जेठानी अलग-अलग समग्र परिवार आईडी में हैं या एक ही परिवार में सभी शर्तें पूरी करती हैं तो वे अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं। हर पात्र महिला को इसका लाभ दिया जाता है। उम्र और वैवाहिक स्थिति की अनिवार्य शर्तें इस योजना के लिए महिला की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। महिला का विवाहित होना जरूरी है, जिसमें विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं। अविवाहित महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलता है। अगर एक ही घर में सास और बहू दोनों उम्र और वैवाहिक स्थिति की शर्त पूरी करती हैं तो दोनों को अलग-अलग हर महीने किस्त मिलेगी।