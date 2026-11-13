प्राकृतिक और जैविक खेती में देश में अव्वल MP, 17 लाख हेक्टेयर में हो रही खेती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। किसान साल में तीन महीने ही मेहनत करते हैं, लोकसभा सदस्य जनार्दन मिश्र की इस टिप्पणी के विपरीत प्रदेश की कृषि उपलब्धियां एक अलग तस्वीर पेश करती हैं। प्रदेश न केवल खाद्यान्न उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, बल्कि प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुका है।

1.89 लाख किसान जुड़े प्रदेश में जैविक खेती 17 लाख लाख हेक्टेयर में हो रही है, जो देश में हो रही जैविक खेती में 27 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है। वहीं, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राज्य में 1,513 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनसे 1.89 लाख किसानों को जोड़ा गया है।