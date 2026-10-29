MP के निजी कॉलेजों पर नकेल: स्टाफ को नकद वेतन दिया तो जाएगी मान्यता, ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में निजी महाविद्यालयों के फर्जीवाड़े पर सख्ती शुरू हो गई है। इसके तहत उच्च शिक्षा विभाग ने निजी महाविद्यालयों में फर्जी फैकल्टी पर रोक लगाने ऑनलाइन भुगतान अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने नया आदेश जारी कर कहा है कि जिन निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को नकद वेतन दिया जाता है, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी।

ऐसे कॉलेजों को नवीन संकाय शुरू करने या मान्यता की निरंतरता के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) भी जारी नहीं होगा। मान्यता नहीं मिलने पर संबंधित विश्वविद्यालय भी कॉलेजों को संबद्धता नहीं दे सकेंगे। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निजी कॉलेजों को मान्यता, नवीन संकाय या निरंतरता के लिए आवेदन करते समय शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, कॉलेज की कैश बुक और कर्मचारियों की बैंक पासबुक की प्रतियां देना अनिवार्य होगा। बैंक खातों के माध्यम से वेतन भुगतान के वैध दस्तावेज नहीं देने वाले कॉलेजों के आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।