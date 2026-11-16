एमपी में बढ़ जाएगी जिलों की संख्या? चुनाव से पहले सुगबुगाहट तेज, ये चार शहर रेस में सबसे आगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक बार फिर बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग की ताजा कवायद के बाद यह सवाल सियासी और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है कि क्या साल 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में जिलों और संभागों की संख्या बढ़ जाएगी?

चार दशक से भी अधिक समय (आखिरी बार 1982 में हुआ था बड़ा पुनर्गठन) बाद हो रही इस विस्तृत समीक्षा ने नए जिलों के गठन की उम्मीदों को हवा दे दी है। 50 जिलों का सर्वे पूरा, दिसंबर से संभाग स्तर पर मंथन प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों को व्यावहारिक और सुगम बनाने के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने अपना काम तेज कर दिया है। आयोग प्रदेश के कुल 55 जिलों में से 50 जिलों का दौरा कर जमीनी हकीकत का आकलन पूरा कर चुका है और शेष पांच जिलों में भी इसी महीने बैठकें पूरी हो जाएंगी।

इसके बाद दिसंबर 2026 से संभागीय स्तर पर बैठकों का दौर शुरू होगा, जिसमें स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्रशासनिक सीमाओं को लेकर सीधा फीडबैक लिया जाएगा। जनगणना की वजह से लगी है रोक, आंकड़े आते ही खुलेगा रास्ता वर्तमान में देशभर में चल रहे जनगणना कार्य के कारण 31 दिसंबर 2025 से प्रशासनिक सीमाओं में किसी भी तरह के बदलाव पर रोक (फ्रीज) लगी हुई है। यानी जब तक जनगणना की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक कागजों पर किसी नए जिले या तहसील की अधिसूचना जारी नहीं हो सकती। हालांकि, राज्य सरकार इस समय का उपयोग पूरी तैयारी करने में कर रही है। आयोग के सदस्य मुकेश शुक्ला के मुताबिक, जिलों और संभागों की बैठकों के बाद जैसे ही जनगणना के आंकड़े उपलब्ध होंगे, आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। इससे साफ है कि 2028 के चुनाव से पहले सरकार के पास अमल करने के लिए पर्याप्त समय होगा।