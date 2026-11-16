एमपी में खेती से लाखों की कमाई, 5 एकड़ में तैयार किया आधुनिक मॉडल, सालाना ₹25 लाख कमा रहे किसान

नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बीना क्षेत्र के ग्राम गुलौआ में किसान उमेश पटेल ने मेहनत, नवाचार और संसाधनों के बेहतर उपयोग से एकीकृत खेती का एक ऐसा माडल पेश किया है, जो अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गया। वे अपने पांच एकड़ खेत पर फसल उत्पादन के साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सब्जी उत्पादन और फल बागवानी भी करते हैं, जिससे उन्हें सालाना 20 से 25 लाख रुपये की आय होती है। उनके कृषि माडल को देखने और समझने के लिए देश भर से किसान पहुंच रहे हैं।

परिवार के सहयोग से चल रहा फार्म इस काम में उमेश का पूरा परिवार जुटा है, सभी अलग-अलग गतिविधियां संभालते हैं। फार्म पर गेहूं, चना और ज्वार सहित अन्य फसलों के साथ फलों-सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। गोबर गैस संयंत्र और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की व्यवस्था भी है। पशुओं के गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनती है, खेत के जैविक अवशेष भी खाद तैयार करने में काम आते हैं।

इससे बाहरी संसाधनों पर निर्भरता घटाने और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। पालीहाउस के जरिये संरक्षित खेती की जाती है और ऊर्जा की जरूरत सोलर पैनल से पूरी होती है। इस तरह खेती, पशुपालन सहित अन्य गतिविधियां एक-दूसरे की पूरक बनी हुई हैं। उत्पादन के साथ बाजार पर भी ध्यान उमेश खेत में पैदा होने वाली सब्जियां व अन्य कृषि उत्पाद आनलाइन माध्यमों के जरिये सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा, बीना में हर रविवार लगने वाला जैविक हाट बाजार से भी आसपास के किसान उनसे उत्पाद खरीद ले जाते हैं।