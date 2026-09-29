दूध शुद्ध या मिलावटी? भोपाल में प्रदेश की पहली हाईटेक डेयरी लैब तैयार, 100+ मानकों पर होगी जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल : दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट की जांच के लिए मध्य प्रदेश स्टेट कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन, भोपाल परिसर में सहकारी क्षेत्र की पहली अत्याधुनिक राज्य स्तरीय डेयरी परीक्षण प्रयोगशाला तैयार हो गई है।

उपभोक्ताओं और संस्थाओं के लिए जांच की सुविधा

इसमें आम उपभोक्ताओं के साथ खाद्य उत्पादक संस्थाएं भी दूध और दुग्ध उत्पादों की जांच करा सकेंगी। प्रयोगशाला का निर्माण केंद्र सरकार के नेशनल प्रोग्राम फार डेयरी डेवलपमेंट (एनपीडीडी) के तहत किया गया है।

100 से अधिक मानकों पर होगी अत्याधुनिक उपकरणों से जांच

प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। यहां दूध और दुग्ध उत्पादों की 100 से अधिक मानकों पर जांच की जाएगी। इसमें पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, हेवी मेटल्स, अफ्लाटाक्सिन, वसा की शुद्धता, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ यूरिया, आयोडीन, माल्टोज, शुगर, नमक और अन्य मिलावट की जांच शामिल है।