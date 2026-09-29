देवास में मां तुलजा भवानी और चामुंडा माता को प्रशासन देगा गार्ड ऑफ ऑनर

नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। मां तुलजा भवानी एवं चामुंडा माता के नाम से पहचाने जाने वाले देवास की धार्मिक विरासत में नया अध्याय जुड़ने वाला है। माता मूर्ति विसर्जन चल समारोह के दौरान माता टेकरी से निकलने वाली मां चामुंडा व तुलजा भवानी माता की पालकी को सयाजी द्वार पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। पहली बार यह होगा, जिसे लेकर शहरवासियों में उत्साह है।

दरअसल, सोमवार को नगर निगम सभागार में नवरात्र की तैयारियों के संबंध में बैठक हुई थी। इसमें विधायक गायत्रीराजे पवार, महापौर दुर्गेश अग्रवाल, कलेक्टर ऋतुराज सिंह, कमिश्नर दलीप कुमार, सभापति रवि जैन, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल सहित पुलिस-प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए। विधायक पवार ने बैठक में कहा कि देवास की धार्मिक व सांस्कृतिक पहचान मां चामुंडा व मां तुलजा भवानी से है।

इन दो देवियों के आशीर्वाद से ही देवास लगातार विकास कर रहा है। इसी को देखते हुए देवास की आस्था के सबसे बड़े पर्व नवरात्र के विसर्जन चल समारोह में टेकरी से निकलने वाली मां चामुंडा व तुलजा भवानी की पालकी (सवारी) को सयाजी द्वार पर प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। विधायक की इस पहल का बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अमले ने स्वागत किया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सहमति प्रदान करते हुए आयोजन को मूर्त रूप देने की बात कही। विधायक पवार ने कहा कि उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ऐसे में मन में विचार आया कि देवास में भी ऐसा होना चाहिए क्योंकि इस शहर की पहचान ही माता टेकरी से है। इसलिए यह सुझाव दिया, जिस पर सहमति बनी है।

पार्किंग के नाम पर दुर्व्यहार नहीं होना चाहिए विधायक पवार की अगुवाई में आयोजित बैठक में नवरात्र के दौरान शहर में की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर कई निर्णय लिए गए। विधायक ने कहा कि टेकरी पर आने वाले श्रद्धालुओं का किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। पार्किंग के नाम पर किसी भी श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। शहर में विराजित मां दुर्गा के पंडालों के आसपास नगर निगम द्वारा प्रतिदिन सुबह-शाम विशेष साफ-सफाई की जाए। आयोजन समितियों से भी अपील की गई कि वे भी सफाई व्यवस्था में अपना सहयोग प्रदान करें। पालीथिन डिस्पोजेबल सामग्री के उपयोग से बचें व कचरा डस्टबिन में ही संग्रहित करें। टेकरी स्थित अन्य मंदिरों में ताला नहीं लगाया जाए बैठक में विधायक पवार ने कहा कि नवरात्र के दौरान टेकरी के परिक्रमा मार्ग पर स्थित हनुमानजी, कालिका माता, खो-खो माता सहित अन्य मंदिरों पर ताला लगा दिया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं में नाराजगी रहती है। इस नवरात्र महोत्सव में ताला खुला रखने हेतु चर्चा की जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने की स्थिति में यह निर्णय लिया जाता है। पोस्टर-बैनर में दोनों देवियों को सम्मान देने की अपील बैठक में विधायक पवार ने शहर की सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक दलों से अपील की कि नवरात्र के दौरान नियमों का पालन करते हुए पोस्टर-बैनर लगाए। साथ ही बैनर-पोस्टर में मां चामुंडा व तुलजा भवानी के चित्रों को उचित सम्मान देने की बात कही।