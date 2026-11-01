धनतेरस पर गांव पहुंचेंगे MP के मंत्री-विधायक... 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की खुद कराएंगे रजिस्ट्री

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी मंत्री, सांसद और विधायक आगामी छह नवंबर को (धनतेरस के दिन) अपने पैतृक ग्राम या अपनी पसंद के किसी भी गांव में जाकर वहां 'मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना' की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री अपने सामने रहकर पूर्ण कराएंगे।

सभी जिला कलेक्टर, प्रभारी मंत्री एवं स्थानीय मंत्रियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ आवश्यक सहयोग और समन्वय कर अपने जिले में रजिस्ट्री योजना की शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूरी होने पर उस गांव में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में एक लघु कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे।