MP में दिव्यांगों और बुजुर्गों का सफर होगा आसान! लो-फ्लोर बसें, रैंप और पैनिक बटन से लैस होगी परिवहन सेवा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा दिव्यांगजन और बुजुर्ग हितैषी बनाई जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बैठक के बाद इस दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य समाज के इन वर्गों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बाधा मुक्त यात्रा की सुविधा देना है।

इसके तहत बसों के बुनियादी ढांचे से लेकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में व्यापक बदलाव किए जाएंगे। इतना ही नहीं बस निर्माण में मानकों का पालन करवाने के लिए बस बॉडी कोड पिछले साल से लागू किया है। इसके तहत विश्व स्तरीय मानकों की बसें बनाई जाएंगी।