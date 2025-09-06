MP Crime: घर में पत्नी की संदिग्ध मौत, बाहर लटकता मिला पति का शव, तीन दिन पहले इलाज कराने आए थे भोपाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पत्नी के इलाज के लिए रतलाम से भोपाल आए दंपति की मौत से मिसरोद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जबकि उसकी मौत के बाद घर से बाहर निकले पति ने एक पेड़ से फांसी लगा ली। पत्नी के गले पर मिले चोट के निशान से यह केस हत्या के बाद खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।
हालांकि मिसरोद पुलिस अभी दोनों मामलों में मौत के कारणों की जांच कर रही है। पीएम होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर केस की तस्वीर साफ हो सकेगी। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय जीवन आदिवाल मूलत: रतलाम के जमनिया शंकर गांव का रहने वाला था। वह तीन दिन पहले पत्नी शोभा आदिवाल का इलाज करवाने के लिए भोपाल आया था। मिसरोद क्षेत्र के गणेश नगर में रहने वाले भाई जितेंद्र के घर में दंपति और उनका बेटा ठहरा था।
जितेंद्र और उसकी पत्नी शुक्रवार को काम पर गए थे। जीवन, शोभा और उनका करीब 10 वर्षीय बेटा घर में मौजूद था। दोपहर करीब 12 बजे बेटा घर से बाहर खेलने के लिए निकल गया था। उसके करीब दस मिनट बाद जीवन भी घर से बाहर निकला। वहीं कुछ देर बाद बेटा जब वापस घर में पहुंचा तो उसने मां को मृत अवस्था में देखा। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को पति पर हत्या का शक हुआ तो उसकी तलाश शुरू की गई, वहीं एक घंटे बाद पुलिस को करीब सात किलोमीटर दूर उसके पेड़ पर फांसी लगाने की सूचना मिली।
पुलिस दोनों ही प्रकरणों में मौत के कारणों की जांच कर रही है। दंपति के बेटे ने पुलिस को उसके द्वारा देखा गया घर के अंदर का आखिरी सीन बताया कि जीवन बाथरूम में नहा रहा था। उसने शोभा को साबुन लाने के लिए बुलाया था। इसके तुरंत बाद वह बाहर चला गया था।
करीब दस मिनट बाद जीवन घर से बाहर निकला। पिता को बाहर देखने के बाद वह अंदर पहुंचा तो शोभा की मौत हो चुकी थी। उसके गले पर निशान थे। टीआई संदीप पंवार का कहना है कि शनिवार को पीएम किया जाएगा। इसके बाद मामला स्पष्ट होगा।
यह भी पढ़ें- MP में Zomato से ऑर्डर किया पनीर Hakeem होटल ने भेजे चिकन पीस, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल