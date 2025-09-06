MP Crime: घर में पत्नी की संदिग्ध मौत, बाहर लटकता मिला पति का शव, तीन दिन पहले इलाज कराने आए थे भोपाल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पत्नी के इलाज के लिए रतलाम से भोपाल आए दंपति की मौत से मिसरोद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जबकि उसकी मौत के बाद घर से बाहर निकले पति ने एक पेड़ से फांसी लगा ली। पत्नी के गले पर मिले चोट के निशान से यह केस हत्या के बाद खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।

रतलाम से इलाज के लिए आए भोपाल हालांकि मिसरोद पुलिस अभी दोनों मामलों में मौत के कारणों की जांच कर रही है। पीएम होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर केस की तस्वीर साफ हो सकेगी। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय जीवन आदिवाल मूलत: रतलाम के जमनिया शंकर गांव का रहने वाला था। वह तीन दिन पहले पत्नी शोभा आदिवाल का इलाज करवाने के लिए भोपाल आया था। मिसरोद क्षेत्र के गणेश नगर में रहने वाले भाई जितेंद्र के घर में दंपति और उनका बेटा ठहरा था।