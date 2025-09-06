मेरी खबरें
    MP Crime: घर में पत्नी की संदिग्ध मौत, बाहर लटकता मिला पति का शव, तीन दिन पहले इलाज कराने आए थे भोपाल

    MP Murder: पत्नी के इलाज के लिए रतलाम से भोपाल आए दंपति की मौत से मिसरोद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जबकि उसकी मौत के बाद घर से बाहर निकले पति ने एक पेड़ से फांसी लगा ली।

    By prashant vyas
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 03:39:41 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 04:19:56 PM (IST)
    MP Crime: घर में पत्नी की संदिग्ध मौत, बाहर लटकता मिला पति का शव, तीन दिन पहले इलाज कराने आए थे भोपाल
    MP Murder: रतलाम से भोपाल आए दंपति की मौत (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. तीन दिन पहले इलाज कराने आए थे भोपाल
    2. मृतका पत्नी के गले पर मिले चोट के निशान
    3. पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है पुलिस

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पत्नी के इलाज के लिए रतलाम से भोपाल आए दंपति की मौत से मिसरोद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पत्नी का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला है, जबकि उसकी मौत के बाद घर से बाहर निकले पति ने एक पेड़ से फांसी लगा ली। पत्नी के गले पर मिले चोट के निशान से यह केस हत्या के बाद खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है।

    रतलाम से इलाज के लिए आए भोपाल

    हालांकि मिसरोद पुलिस अभी दोनों मामलों में मौत के कारणों की जांच कर रही है। पीएम होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर केस की तस्वीर साफ हो सकेगी। पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय जीवन आदिवाल मूलत: रतलाम के जमनिया शंकर गांव का रहने वाला था। वह तीन दिन पहले पत्नी शोभा आदिवाल का इलाज करवाने के लिए भोपाल आया था। मिसरोद क्षेत्र के गणेश नगर में रहने वाले भाई जितेंद्र के घर में दंपति और उनका बेटा ठहरा था।

    पेड़ से लटका मिला पति का शव

    जितेंद्र और उसकी पत्नी शुक्रवार को काम पर गए थे। जीवन, शोभा और उनका करीब 10 वर्षीय बेटा घर में मौजूद था। दोपहर करीब 12 बजे बेटा घर से बाहर खेलने के लिए निकल गया था। उसके करीब दस मिनट बाद जीवन भी घर से बाहर निकला। वहीं कुछ देर बाद बेटा जब वापस घर में पहुंचा तो उसने मां को मृत अवस्था में देखा। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस को पति पर हत्या का शक हुआ तो उसकी तलाश शुरू की गई, वहीं एक घंटे बाद पुलिस को करीब सात किलोमीटर दूर उसके पेड़ पर फांसी लगाने की सूचना मिली।

    जांच में जुटी पुलिस

    पुलिस दोनों ही प्रकरणों में मौत के कारणों की जांच कर रही है। दंपति के बेटे ने पुलिस को उसके द्वारा देखा गया घर के अंदर का आखिरी सीन बताया कि जीवन बाथरूम में नहा रहा था। उसने शोभा को साबुन लाने के लिए बुलाया था। इसके तुरंत बाद वह बाहर चला गया था।

    करीब दस मिनट बाद जीवन घर से बाहर निकला। पिता को बाहर देखने के बाद वह अंदर पहुंचा तो शोभा की मौत हो चुकी थी। उसके गले पर निशान थे। टीआई संदीप पंवार का कहना है कि शनिवार को पीएम किया जाएगा। इसके बाद मामला स्पष्ट होगा।

