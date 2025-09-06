MP में Zomato से ऑर्डर किया पनीर Hakeem होटल ने भेजे चिकन पीस, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: एमपी नगर स्थित लजीज हकीम होटल से मंगवाए गए तवा पनीर में चिकन पीस मिलने का मामला सामने आया है। उपभोक्ता ने जब घर में खाना शुरु किया तो उसे पनीर में चिकन पीस मिले, जिसके बाद जोमेटो को शिकायत की गई।

वीडियो प्रसारित होने के बाद शाम को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल से तवा पनीर के नमूने लिए हैं। इधर मामला बढ़ता देख जोमेटो ने उपभोक्ता को रुपये वापस कर पल्ला झाड़ लिया है। इधर हाउसिंग बोर्ड करोंद स्थित श्याम कृपा बेकर्स के यहां बिना लाइसेंस के केक निर्माण करने पर क्रीम और खाद्य कलर के नमूने लिए गए हैं। संचालक पर केस दर्ज कर लिया गया है।