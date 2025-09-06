मेरी खबरें
    MP में Zomato से ऑर्डर किया पनीर Hakeem होटल ने भेजे चिकन पीस, वीडियो वायरल होने के बाद बवाल

    By Madanmohan malviya
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 03:05:37 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 03:07:59 PM (IST)
    HighLights

    1. Zomato से वेज ऑर्डर पर भेजा नॉनवेज
    2. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा बवाल
    3. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लिए सैंपल

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: एमपी नगर स्थित लजीज हकीम होटल से मंगवाए गए तवा पनीर में चिकन पीस मिलने का मामला सामने आया है। उपभोक्ता ने जब घर में खाना शुरु किया तो उसे पनीर में चिकन पीस मिले, जिसके बाद जोमेटो को शिकायत की गई।

    वीडियो प्रसारित होने के बाद शाम को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल से तवा पनीर के नमूने लिए हैं। इधर मामला बढ़ता देख जोमेटो ने उपभोक्ता को रुपये वापस कर पल्ला झाड़ लिया है। इधर हाउसिंग बोर्ड करोंद स्थित श्याम कृपा बेकर्स के यहां बिना लाइसेंस के केक निर्माण करने पर क्रीम और खाद्य कलर के नमूने लिए गए हैं। संचालक पर केस दर्ज कर लिया गया है।

    खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लिए सैंपल

    प्रकाश नगर अयोध्या बाइपास निवासी शुभम श्रीवास्तव ने गुरुवार को जोमेटो से लजीज हकीम होटल का तवा पनीर आर्डर किया था। जिसके लिए उन्होंने 318 रुपये का आनलाइन पैमेंट भी कर दिया। जोमेटो के डिलेवरी बाय ने पार्सल डिलेवर कर दिया। शुभम जब घर में खाना खाने बैठे तो उन्हें पनीर की सब्जी में चिकन पीस मिले, जिसके बाद उन्होंने जोमेटों में इसकी शिकायत दर्ज कराई।

    जोमेटो ने आर्डर की राशि वापस कर पल्ला झाड़ लिया। इधर पनीर में चिकन का वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने होटल पहुंचकर तवा पनीर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।

    बिना लाइसेंस केक बेच रहा था बेकर्स

    पिछले दिनों फूड इंस्पेक्टर पूजा शाक्य ने हाउसिंग बोर्ड करोंद स्थित श्याम कृपा बेकर्स के यहां बिना लाइसेंस के केक निर्माण करने का केस दर्ज किया है। मौके से केक निर्माण में उपयोग होने वाले क्रीम और खाद्य कलर की नमूने भी लिए हैं। इसी तरह वृंदावन ढाबा नर्मदापुरम रोड, शक्ति नगर स्थित प्रियंका गृह उद्योग को गंदगी मिलने पर नोटिस जारी किया है।

