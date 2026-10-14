एमपी नीट पीजी काउंसलिंग 2026: फर्स्ट राउंड में 30 अक्टूबर से रिपोर्टिंग, 12 दिन में पूरी होगी प्रक्रिया

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। चिकित्सा शिक्षा आयुक्त कार्यालय ने एमपी स्टेट कंबाइंड नीट पीजी काउंसलिंग -2026 के फर्स्ट राउंड का टाइम टेबल जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल के अनुसार, अभ्यर्थी 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक अपना प्रोफाइल क्रिएशन और रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। इस दौरान उम्मीदवारों को लॉगिन कर प्रोफाइल एडिट करने की सुविधा भी मिलेगी।
काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत 21 अक्टूबर को रजिस्टर्ड उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट और पहली वैकेंसी लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 22 अक्टूबर को प्रकाशित वैकेंसी पर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, जिनका 23 अक्टूबर को निराकरण कर फाइनल वैकेंसी जारी की जाएगी।
24 से 27 अक्टूबर तक अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग और लाकिंग कर सकेंगे। इस अवधि में च्वाइस एडिट करने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके बाद फर्स्ट राउंड का अलाटमेंट रिजल्ट 29 अक्टूबर को घोषित कर दिया जाएगा।
30 अक्टूबर से 10 नवंबर शाम छह बजे तक आवंटित कालेजों में डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपग्रेडेशन विकल्प और एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी समय-सीमा के भीतर अभ्यर्थी कालेज स्तर पर आनलाइन रिजाइनेशन भी दे सकेंगे।
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