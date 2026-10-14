MP Weather Update: ग्वालियर-चंबल से लेकर विंध्य तक 20 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश, भोपाल-इंदौर में मौसम रहेगा साफ

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश से मानसून भले ही विदा हो चुका हो, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम केंद्र (IMD) भोपाल के मुताबिक, राज्य के उत्तरी हिस्से में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और एक नए चक्रवाती तंत्र के असर से 15 से 17 अक्टूबर के बीच करीब 20 जिलों में मौसम का मिजाज बदल जाएगा।