ऑल इंडिया काउंसलिंग में देरी से MP NEET PG Mop-Up Round स्थगित, अभ्यार्थी आधिकारिक वेवसाइट पर रखें नजर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नीट पीजी 2025 (एमडी/एमएस पाठ्यक्रम) में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश में होने वाला स्टेट मॉप-अप राउंड फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला ऑल इंडिया थर्ड राउंड की काउंसलिंग में देरी के चलते लिया गया है।

संचालक चिकित्सा शिक्षा (डीएमई), मध्यप्रदेश द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य स्तरीय माप-अप राउंड सात जनवरी 2026 से शुरू होना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक टाल दिया गया है। आल इंडिया और राज्य काउंसलिंग के संशोधित समय-सारणी की घोषणा होने के बाद माप-अप राउंड की नई तिथियां जारी की जाएंगी।

डीएमई ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से चिकित्सा शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in और एमपी आनलाइन पोर्टल पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी नए अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके। चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है कि जैसे ही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा ऑल इंडिया काउंसलिंग का संशोधित शेड्यूल जारी किया जाएगा, उसी के अनुरूप राज्य स्तर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।