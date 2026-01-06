CAG की चेतावनी को नजरअंदाज करना पड़ा भारी, 7 साल पहले ही दी थी 8 लाख लोगों के बीमार होने की चेतावनी

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इंदौर में दूषित पेयजल से 18 निर्दोष लोगों की मौत और 3200 से अधिक के बीमार होने की घटना को रोका जा सकता था, यदि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सात वर्ष पहले की चेतावनी का राज्य सरकार और नगर निगम ने संज्ञान लिया होता। दरअसल, सीएजी ने अप्रैल 2013 से मार्च 2018 के बीच भोपाल और इंदौर नगर निगम में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का ऑडिट किया था। इसके आधार पर सीएजी 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए जारी रिपोर्ट में कहा था कि भोपाल और इंदौर में कम से कम आठ लाख लोग दूषित पानी से बीमार हो सकते हैं।

सीएजी ने सात वर्ष पहले ही चेताया था सीएजी ने आगाह किया था कि नगर निगम में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के लिए स्थायी तंत्र नहीं है। वजह यह कि सीएजी को स्वास्थ्य संचालनालय से मिली रिपोर्ट में पता चला था कि कालरा (हैजा) के चार रोगी भोपाल और सात इंदौर में मिले थे। हालांकि, किसी की मौत नहीं हुई थी। बीमारियों के बारे में भोपाल के तब ज्यादा बुरे हाल थे। ऑडिट अवधि के पांच वर्षों में भोपाल में डायरिया के 4 लाख 39 हजार और इंदौर में 40 हजार 447 मामले सामने आए थे। टायफाइड के भोपाल में 39 हजार 481 और इंदौर में 1462 रोगी मिले थे।