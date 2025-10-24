मेरी खबरें
    Bhopal News: नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी दिन आज

    एक जनवरी 26 को 18 साल उम्र पूरी करने वाले मतदाता, नया नाम जुड़वाना, मृतकों के नाम कटवाना, पता बदलावाना, विधानसभा चेंज कराना सहित वोटर कार्ड से जुड़े सभी कामों के लिए 24 अक्टूबर तक वार्ड दफ्तरों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 24 Oct 2025 07:18:57 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 24 Oct 2025 08:13:10 AM (IST)
    Bhopal News: नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी दिन आज
    नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी दिन आज

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक जनवरी 26 को 18 साल उम्र पूरी करने वाले मतदाता, नया नाम जुड़वाना, मृतकों के नाम कटवाना, पता बदलावाना, विधानसभा चेंज कराना सहित वोटर कार्ड से जुड़े सभी कामों के लिए 24 अक्टूबर तक वार्ड दफ्तरों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदाता सुबह 10 से शाम 6 बजे तक इन मतदान केंद्रों पर पहुंचकर दस्तावेज पेश कर सकते हैं।

    85 वार्डों में 17 लाख 90 हजार 905 वोटर

    यहां बीएलओ मौके पर ही ऑनलाइन फीडिंग कर कार्रवाई शुरु करेंगे। आम लोग भी वार्ड दफ्तर जाकर नगर निगम की वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करा सकते हैं। भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में 17 लाख 90 हजार 905 वोटर हैं, जिसमें 9 लाख 18 हजार 527 पुरुष और 8 लाख 72 हजार 914 महिला सहित 164 अन्य मतदाता शामिल हैं ।


    दावे-आपत्ति लेने का काम शुरु किया जाएगा

    ऐसे मतदाता जिनकी उम्र एक जनवरी 2026 को 18 साल पूरी हो रही है, वह नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकेंगे। बीएलओ को सभी वार्ड दफ्तरों में बैठने की हिदायत दी गई है, जहां जाकर आम लोग अपना नाम 24 अक्टूबर तक देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में एसआइआर को लागू नहीं किया गया है। उपजिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता का कहना है कि शुक्रवार को नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत क्षेत्र के नाम जुड़वाने का काम खत्म होने के बाद दावे-आपत्ति लेने का काम शुरु कर दिया जाएगा।

