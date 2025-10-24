Bhopal News: नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी दिन आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एक जनवरी 26 को 18 साल उम्र पूरी करने वाले मतदाता, नया नाम जुड़वाना, मृतकों के नाम कटवाना, पता बदलावाना, विधानसभा चेंज कराना सहित वोटर कार्ड से जुड़े सभी कामों के लिए 24 अक्टूबर तक वार्ड दफ्तरों पर बीएलओ मौजूद रहेंगे। मतदाता सुबह 10 से शाम 6 बजे तक इन मतदान केंद्रों पर पहुंचकर दस्तावेज पेश कर सकते हैं।

85 वार्डों में 17 लाख 90 हजार 905 वोटर यहां बीएलओ मौके पर ही ऑनलाइन फीडिंग कर कार्रवाई शुरु करेंगे। आम लोग भी वार्ड दफ्तर जाकर नगर निगम की वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करा सकते हैं। भोपाल नगर निगम के 85 वार्डों में 17 लाख 90 हजार 905 वोटर हैं, जिसमें 9 लाख 18 हजार 527 पुरुष और 8 लाख 72 हजार 914 महिला सहित 164 अन्य मतदाता शामिल हैं ।