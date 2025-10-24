MP News: मंडियों में आज से शुरू होगी भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी 24 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। किसान मंडी और उपमंडी में अपनी सोयाबीन की फसल विक्रय कर सकेंगे। इस दौरान किसानों को भावांतर का पंजीयन की रसीद और अपना आधार कार्ड लेकर जाना होगा। साेयाबीन का विक्रय होने के बाद किसानों को भाव में अंतर की राशि किसानों के बैंक खाते में डाली जाएगी।

खरीदी का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा भावांतर योजना में सोयाबीन की खरीदी के लिए इंदौर जिले की सभी मंडियों में तैयारी पूरी हो चुकी है। जिले की सातों प्रमुख मंडियों और उप मंडियों में योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी होगी। खरीदी का कार्य 15 जनवरी तक जारी रहेगा। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार भाव के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह राशि फसल बिक्री के 15 दिन के भीतर भाव में अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में अंतरित करने का लक्ष्य रखा गया है।