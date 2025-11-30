सोलर सिस्टम की ओर लोगों का रुझान बढ़ा, जेब पर बोझ घटा, बिजली बिल का भार हुआ कम

नईदुनिया न्यूज, गंजबासौदा। नगर में सोलर सिस्टम से तैयार बिजली का उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नगर में पिछले 6 माह में 500 से ज्यादा सोलर सिस्टम भवनों पर लग चुके हैं। जबकि कई उपभोक्ता यह सिस्टम लगाने की तैयारी में हैं। घरेलू बिजली का भार काम करने लोग अपनी छतो पर अब सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। सब्सिडी का लाभ मिलने से उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन साइट नहीं खुलने से परेशान हैं।

कई ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या बासौदा ब्लॉक में लगभग दो दर्जन से ज्यादा किसान खेतों की सिंचाई के लिए सोलर बिजली का ही उपयोग कर रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या है। ऐसे में पेयजल के लिए भी मोटर पंप सोलर से चलाए जा रहे हैं। यह बिजली उनके लिए सस्ती और सही साबित हो रही है। नगर में जिन भवनों में सोलर सिस्टम लगे हैं, वह दिन में अपनी बिजली का उपयोग कर रहे हैं। उपयोग से बचने वाली सप्लाई बिजली कंपनी को दे रहे हैं। रात को बिजली कंपनी की सप्लाई का उपयोग कर रहे हैं। इससे बिजली के बिल का भार कम हो गया है।

उपभोक्ताओं पर बिल का भार भी कम हो रहा सोलर एनर्जी के लिए काम कर रहे राजकुमार रिछारिया ने बताया कि लगातार डिमांड बढ़ रही है प्रतिदिन एक से दो सिस्टम शहर में स्टॉल हो रहा है। आने वाले दिनों में इसकी संख्या साल के अंत तक छह सौ तक पहुंच सकती है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली कंपनी से मीटर मिलने में देरी हो रही है। जिससे निर्धारित समय में सेटअप चालू करने में परेशानी आ रही है। यदि बिजली कंपनी डिमांड के अनुसार मीटर उपलब्ध कराए तो उपभोक्ताओं को और जल्दी इसका लाभ मिलेगा। बिजली वितरण कंपनी के ज ई पवन पंथी ने बताया कि शहरी क्षेत्र में सोलर सिस्टम की संख्या लगातार बढ़ रही है सब्सिडी मिलने से लोगों का रुझान बड़ा है। सोलर लगने से उपभोक्ताओं पर बिल का भार भी कम हो रहा है। सब्सिडी से हुई आसानी पहले सोलर सिस्टम काफी मंहगा आता था, लेकिन अब सरकार घर-घर सोलर सिस्टम लगाने की योजना पर कार्य कर रही है। इसके लिए सब्सिडी दे रही है। केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। आनलाइन सिस्टम में ज्यादा रख रखाव की झंझट नहीं है। इसके चलते स्कूल, व्यापारिक व आवासीय भवन मालिकों का रुझान बढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है।