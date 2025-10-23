मेरी खबरें
    Bhopal News: सड़क पर तीन लोगों को कुचलने वाला SUV चालक गिरफ्तार, दोस्त ने दी थी कार

    ईंटखेड़ी क्षेत्र के अरवलिया में सड़क पर तीन लोगों को कुचलने वाले एसयूवी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित घटना के बाद ग्वालियर भाग गया था। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 23 Oct 2025 08:05:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 23 Oct 2025 08:10:37 AM (IST)
    Bhopal News: सड़क पर तीन लोगों को कुचलने वाला SUV चालक गिरफ्तार, दोस्त ने दी थी कार
    सड़क पर तीन लोगों को कुचलने वाला SUV चालक गिरफ्तार

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी क्षेत्र के अरवलिया में सड़क पर तीन लोगों को कुचलने वाले एसयूवी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित घटना के बाद ग्वालियर भाग गया था। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपित को कार देने वाले उसके दोस्त से भी पुलिस पूछताछ करेगी।

    उधर, सड़क हादसे में घायल युवक की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। थाना प्रभारी आशीष सप्रे के अनुसार 23 वर्षीय निशांत परिहार ग्राम अरवलिया, ईंटखेडी में रहता है। वह इलेक्ट्रिक दुकान में काम करता है। साथ ही आटो डील का काम भी करता है।


    बाइक चालक गनी खान और मुख्तार खान की मौत

    पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह सोमवार रात को अपने दोस्तों के साथ इंदौर हाईवे पर घूमने गया था। वहां से लौटने के दौरान वह एसयूवी की स्पीड चैक कर रहा था। तभी अचानक उसका नियंत्रण खो दिया और कार ने अरवलिया में पहले बाइक को टक्कर मारी और उसे घसीटते हुए सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक गनी खान और मुख्तार खान की मौत हो गई।

    दोस्त दीपक साहू से आरोपी ने ली थी कार

    वहीं घायल पप्पू उर्फ शेर सिंह ठाकुर का इलाज चल रहा है। टीआइ सप्रे ने बताया कि आरोपित घटना के बाद ग्वालियर भाग गया था। पुलिस ने घेरकर उसे पकड़ा। साथ ही बुधवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपित ने अपने दोस्त दीपक साहू नामक व्यक्ति से कार ली थी। उसकी जांच की जा रही है।

