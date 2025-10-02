MP News: सवा दो लाख शिक्षकों को मिलेगा क्रमोन्नति,पदोन्नति, ग्रेच्यूटी और पेंशन का लाभ

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रदेश के करीब सवा दो लाख शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की तैयारी चल रही है। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें अध्यापक संवर्ग से शिक्षा सेवा में संविलयन के बाद शामिल किया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई)को पत्र भेजा गया है। अब विभाग द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है।

दरअसल, 1998 से प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक संवर्ग के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग में दो लाख 37 हजार शिक्षक अध्यापक संवर्ग में कार्यरत थे। शासन ने जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्ति दी।