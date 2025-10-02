मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP News: सवा दो लाख शिक्षकों को मिलेगा क्रमोन्नति,पदोन्नति, ग्रेच्यूटी और पेंशन का लाभ

    दरअसल, 1998 से प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक संवर्ग के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग में दो लाख 37 हजार शिक्षक अध्यापक संवर्ग में कार्यरत थे। शासन ने जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्ति दी।

    By Anjali rai
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 02 Oct 2025 08:44:58 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 02 Oct 2025 08:51:15 PM (IST)
    MP News: सवा दो लाख शिक्षकों को मिलेगा क्रमोन्नति,पदोन्नति, ग्रेच्यूटी और पेंशन का लाभ
    मध्‍य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर।

    HighLights

    1. अध्यापक संवर्ग से आए शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने की तैयारी।
    2. पहले वर्ष 2018 में शिक्षा सेवा में संविलयन की वजह से वरिष्ठता प्रभावित हुई थी।
    3. विभाग ने शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है।

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रदेश के करीब सवा दो लाख शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने की तैयारी चल रही है। ये वे शिक्षक हैं जिन्हें अध्यापक संवर्ग से शिक्षा सेवा में संविलयन के बाद शामिल किया गया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से लोक शिक्षण संचालनालय(डीपीआई)को पत्र भेजा गया है। अब विभाग द्वारा शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का कार्य तेजी से शुरू कर दिया है।

    दरअसल, 1998 से प्रदेश के स्कूलों में अध्यापक संवर्ग के तहत शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इसमें स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग में दो लाख 37 हजार शिक्षक अध्यापक संवर्ग में कार्यरत थे। शासन ने जुलाई 2018 में अध्यापक संवर्ग को राज्य शिक्षा सेवा कैडर में नियुक्ति दी।

    राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग में अध्यापक संवर्ग का नियुक्ति के स्थान पर संविलियन करने से इन शिक्षकों को वरिष्ठता, पदोन्नति, क्रमोन्नति, ग्रेच्युटी, परिवार पेंशन आदि सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिक्षकों को नियुक्ति के दिन से वरिष्ठता देने पर विचार किया है।

    मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीपीआई को कार्यवाही के लिए पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि प्रदेश में नवीन शिक्षक संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान करने सहित ग्रेच्युटी व पुरानी परिवार पेंशन प्रदान करने के संबंध में कार्यवाही की जाएगी।

    Pay Commission: मध्य प्रदेश में निजी स्कूल के शिक्षकों की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, नहीं मिलेगा पांचवां और छठां वेतनमान

    naidunia_image

    नए कैडर के शिक्षकों को ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश का नहीं मिला पा रहा है

    स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सर्विस नियुक्ति दिनांक से नहीं मानी है। शिक्षकों की सेवा की गणना राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति जुलाई 2018 से की गई है। इससे शिक्षकों को ग्रेच्युटी, पेंशन, अर्जित अवकाश आदि के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। हालाकि क्रमोन्नति व पदोन्नति के मामले में नियुक्ति दिनांक से सेवा की गणना की जा रही है।

    -राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग के शिक्षकों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देने के लिए अभी कोई आदेश नहीं मिला है। वरिष्ठता के संबंध में शिक्षकों की सूची तैयार की जा रही है।

    केके द्विवेदी, संचालक, डीपीआई

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.