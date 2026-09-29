एमपी में नर्सेज काउंसिल ने गधे को बना दिया नर्स, फर्जी कागजों पर मिला रजिस्ट्रेशन, जारी हुआ सर्टिफिकेट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल की ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था गधे को भी नर्स बना दे रही है। यह मजाक नहीं सचमुच हो रहा है। गधे की एक तस्वीर, कुछ ब्यौरे और दो असंबद्ध दस्तावेजों की स्कैन कॉपी के आधार पर काउंसिल ने "डंकी एमपीएनआरसी" के नाम पर डिजिटल पंजीयन प्रमाणपत्र जारी कर दिया। काउंसिल अब मामले की जांच और एफआइआर की बात कह रहा है।

दरअसल, एनएसयूआइ के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने नर्सेज काउंसिल के आनलाइन सिस्टम से डंकी एमपीएनआरसी पिता डंकी फादर के नाम से पंजीयन के लिए आवेदन किया। आवेदन में गधे की तस्वीर लगाई गई, धर्म के खाते में अन्य, जाति में जानवर और पते के खाने में लिखा गया-जहां पर जगह मिल जाए। शैक्षणिक दस्तावेजों के स्थान पर ऐसे कागजात अपलोड किए गए, जिनसे वास्तविक शैक्षणिक योग्यता प्रमाणित नहीं होती।

पंजीयन के लिए निर्धारित 2050 रुपये का शुल्क भुगतान करने के बाद डिजिटल पंजीयन प्रमाणपत्र जारी हो गया। जिसमें डंकी एमपीएनआरसी को भोपाल नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग पासआउट प्रमाणित कर नर्स-मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत बता दिया गया। यह पंजीयन सितंबर 2031 तक के लिए वैध है। सिस्टम की खामियों पर उठे गंभीर सवाल रवि परमार ने बताया कि उन्होंने यह परीक्षण परिषद की आनलाइन पंजीयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन और सिस्टम की कार्यप्रणाली की गड़बड़ी सामने लाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि जब गधे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है तो असली दस्तावेजों का सत्यापन कैसे हो रहा है? उनका कहना है कि यदि आधिकारिक पोर्टल पर इस तरह आवेदन स्वीकार कर प्रमाणपत्र जारी हो सकता है तो यह केवल तकनीकी खामी का मामला नहीं है, बल्कि पंजीयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। यदि कोई व्यक्ति बिना वास्तविक नर्सिंग योग्यता के पंजीयन प्राप्त कर लेता है और बाद में इसी प्रमाणपत्र के आधार पर अस्पताल, नर्सिंग होम या अन्य स्वास्थ्य संस्थान में नौकरी हासिल करता है तो मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।