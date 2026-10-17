MP में 27% ओबीसी आरक्षण रद होने पर बीजेपी विधायकों का सुप्रीम कोर्ट जाने का प्लान, लेकिन असमंजस में कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा अवैधानिक बताकर रद करने का मामला गरमाया हुआ है। ओबीसी महासभा से लेकर विभिन्न संगठन आंदोलित हैं। सरकार ने हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भाजपा अपने विधायकों के माध्यम से ओबीसी आरक्षण की कानूनी लड़ाई की रूपरेखा बना चुकी है। वहीं, कांग्रेस सीधी लड़ाई लड़ने से बचती नजर रही हैं। बयानबाजी से इतर पार्टी अभी तक यही तय नहीं कर पाई कि वह इस लड़ाई को किस तरह आगे ले जाएगी।

कमलनाथ सरकार ने 27 प्रतिशत किया था आरक्षण 2019 में तत्कालीन कमल नाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे प्रदेश के सबसे बड़े वर्ग को साधने की पहल के रूप में प्रस्तुत भी किया। यह बात इतर है कि पार्टी प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें हार गई। कमल नाथ अपनी परंपरागत छिंदवाड़ा सीट भी नहीं बचा सके। यह भी माना गया कि ओबीसी आरक्षण के फैसले से अन्य वर्गों में नाराजगी हुई। 2003 में दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडे के चलते भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी।