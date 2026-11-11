MP में हर पांचवां बच्चा पूर्ण टीकाकरण से वंचित, पांच साल में सिर्फ 4.1 प्रतिशत अंक बढ़ा कवरेज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण का दायरा बढ़ा है, लेकिन शत-प्रतिशत लक्ष्य अब भी दूर है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस-6 (2023-24) के अनुसार प्रदेश में 12 से 23 माह आयु वर्ग के 81.5 प्रतिशत बच्चों को ही पूर्ण टीकाकरण मिला है। अभी भी 18.5 प्रतिशत यानी हर पांचवां बच्चा निर्धारित सभी टीकों से वंचित है।

एनएफएचएस-5 (2019-21) में पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत था। इस तरह करीब पांच साल में केवल 4.1 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। यह रफ्तार लक्ष्य हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। पहली खुराक लगभग सबको, दूसरी में कमी सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 97 प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीका लगा है। इससे साफ है कि टीकाकरण की शुरुआत तो लगभग सभी बच्चों की हो रही है, लेकिन पूरा कोर्स पूरा कराने में ही कमी रह जा रही है। 95.7 प्रतिशत बच्चों को बीसीजी, 85.4 प्रतिशत को पोलियो की तीन खुराक और 88.6 प्रतिशत को पेंटावैलेंट वैक्सीन की तीनों खुराक मिली हैं। खसरा युक्त वैक्सीन की पहली खुराक का कवरेज 92 प्रतिशत दर्ज किया गया है।