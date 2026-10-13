एमपी में पटवारियों का आंदोलन स्थगित! सीएम के आश्वासन के बाद काम पर लौटे, 27 को होगी महापंचायत

नईदुनिया प्रतिनिधि, अशोकनगर। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद प्रदेशभर में जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही पटवारियों ने काम पर वापसी कर ली है। इस निर्णय से राजस्व संबंधी कार्यों के फिर से गति पकड़ने की उम्मीद है।

पटवारी संगठन के अनुसार मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद पटवारियों के खिलाफ की गई समस्त कार्यवाहियों को शून्य कर दिया गया है। अशोकनगर जिले में भी कलेक्टर द्वारा की गई सभी संबंधित कार्यवाहियां वापस ले ली गई हैं।

स्वामित्व रजिस्ट्री सर्कुलर में संशोधन

वहीं स्वामित्व रजिस्ट्री से संबंधित सर्कुलर में आवश्यक कानूनी संशोधन कर पटवारियों को उनकी मांग के अनुरूप सुरक्षा प्रदान किए जाने की बात कही गई है। इसे हड़ताल स्थगित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। पटवारियों की अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के साथ पटवारी महापंचायत आयोजित की जाएगी। संगठन को उम्मीद है कि इस महापंचायत में शेष मांगों के समाधान के लिए भी घोषणाएं की जाएंगी।