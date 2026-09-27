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एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 560 अभ्यर्थी चयनित; यहां देखें डायरेक्ट रिजल्ट

मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम रविवार को जारी कर दिया गया। 39,468 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से चयनित 560...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 07:05:07 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 07:05:07 PM (IST)
एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, 560 अभ्यर्थी चयनित; यहां देखें डायरेक्ट रिजल्ट
एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी

HighLights

  1. आरक्षक बैंड भर्ती परीक्षा 2026 में 560 अभ्यर्थी हुए चयनित
  2. 27% ओबीसी आरक्षण के चलते 13% पदों का परिणाम रोका गया
  3. हाई कोर्ट में लंबित चार याचिकाओं के अधीन रहेगा अंतिम फैसला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक (बैंड) भर्ती परीक्षा-2026 का अंतिम परिणाम रविवार को जारी कर दिया गया। 39,468 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इनमें से चयनित 560 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। परिणाम एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट iforms.mponline.gov.in और विस्तृत विवरण मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट mppolice.gov.in पर देखा जा सकता है।

87 प्रतिशत मुख्य भाग के आधार पर परिणाम तैयार: EWS श्रेणी में कम मिले योग्य अभ्यर्थी

बैंड टेस्ट और साक्षात्कार के अंकों को एकीकृत कर 87 प्रतिशत मुख्य भाग में अंतिम परिणाम तैयार किया गया है। 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के चलते 13 प्रतिशत पदों पर परिणाम रोका गया है। 87 प्रतिशत मुख्य भाग में 591 पदों पर चयन होना था, लेकिन ईडब्ल्यूएस श्रेणी में विज्ञापित पदों की तुलना में कम अभ्यर्थी योग्य पाए गए, इसलिए 560 पदों के लिए चयन सूची जारी की गई है।


परिणाम पर हाई कोर्ट के निर्णय का असर: 4 याचिकाओं के अधीन रहेगा अंतिम फैसला

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि परिणाम जबलपुर और ग्वालियर हाई कोर्ट में लंबित चार याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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