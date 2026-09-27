एमपी में अनोखी चोरी... पागल-भिखारी के भेष में घूमता रहा चोर, मौका मिलते ही दीवार फांदकर डॉक्टर के घर से पार की मूर्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल। बुढार थाना क्षेत्र की आदर्श कालोनी में दिनदहाड़े चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक व्यक्ति कई दिनों से पागल और भिखारी के भेष में इलाके में घूमता रहा। घर की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही वह डॉक्टर के घर में घुस गया और वहां रखी एक मूर्ति चोरी कर फरार हो गया। चोरी की पूरी करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

क्लिनिक खोलकर बाहर गए थे डॉक्टर, दीवार फांदकर अंदर घुसा चोर आदर्श कालोनी निवासी डॉ. ए.के. लाला अपने घर में ही क्लिनिक संचालित करते हैं। घटना के समय डॉक्टर क्लिनिक खोलकर किसी काम से बाहर गए थे और घर के मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था। इसी दौरान एक व्यक्ति, जिसे स्थानीय लोग पिछले कुछ दिनों से भिखारी अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, घर के आसपास पहुंचा।