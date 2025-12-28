MP पुलिस में बड़ा फेरबदल... नए साल पर पदोन्नत होंगे 21 IPS अधिकारी, जानें किसे मिलेगी कौन-सी कमान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के 21 भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी 1 जनवरी, 2026 की स्थिति में पदोन्नत (MP Police Promotion) होने जा रहे हैं। पदोन्नति की इस प्रक्रिया के तहत जबलपुर के वर्तमान आईजी (IG) प्रमोद वर्मा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) के पद पर प्रमोट किया जाएगा। इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक पहले ही संपन्न हो चुकी है।

आईजी से एडीजी और डीआईजी से आईजी पद पर पदोन्नति नियमों के अनुसार, आईजी से एडीजी बनने के लिए 25 वर्ष की सेवा अनिवार्य है। इस मानदंड के तहत 2001 बैच के एकमात्र अधिकारी प्रमोद वर्मा को पदोन्नत किया जा रहा है। इसी प्रकार, डीआईजी से आईजी बनने के लिए 18 वर्ष की सेवा आवश्यक है, जिसके आधार पर 2008 बैच के तीन अधिकारियों को चुना गया है। इनमें ललित शाक्यवार (डीआईजी शिकायत, पीएचक्यू), सियास ए (डीआईजी साइबर) और निरंजन बी. वायंगणकर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात जयदेवन ए. को प्रोफार्मा पदोन्नति दी जाएगी।