एमपी पुलिस में आरक्षण का पेच! 975 पद होल्ड, चयनित होने के बाद भी 366 अभ्यर्थियों ने नहीं की जॉइनिंग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के पहले पुलिस मुख्यालय पुलिस में आरक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रतिवर्ष 7500 पदों पर भर्ती के मान से तीन वर्ष में आरक्षकों के 22,500 पद भरने के निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2025 की परीक्षा में 7500 पदों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 13 प्रतिशत पदों पर परिणाम रोका जा रहा है। इस तरह भर्ती में 975 पदों को छोड़कर 6525 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इनमें 366 पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन ही नहीं किया था। इनमें 200 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा गया है। बचे पदों को अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा।