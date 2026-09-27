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एमपी पुलिस में आरक्षण का पेच! 975 पद होल्ड, चयनित होने के बाद भी 366 अभ्यर्थियों ने नहीं की जॉइनिंग

उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के पहले पुलिस मुख्यालय पुलिस में आरक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोह...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Sun, 27 Sep 2026 08:07:58 PM (IST)Updated Date: Sun, 27 Sep 2026 08:07:58 PM (IST)
एमपी पुलिस में आरक्षण का पेच! 975 पद होल्ड, चयनित होने के बाद भी 366 अभ्यर्थियों ने नहीं की जॉइनिंग
एमपी पुलिस में आरक्षण का पेच

HighLights

  1. सिंहस्थ 2028 से पहले पुलिस के 22,500 रिक्त पद भरने की तैयारी
  2. हर साल 7,500 पदों पर आरक्षकों की भर्ती के दिए गए निर्देश
  3. दिसंबर 2027 तक ट्रेनिंग पूरी करने वाले जवानों की होगी तैनाती

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उज्जैन में वर्ष 2028 में होने जा रहे सिंहस्थ के पहले पुलिस मुख्यालय पुलिस में आरक्षकों के सभी रिक्त पदों को भरने के प्रयास में है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रतिवर्ष 7500 पदों पर भर्ती के मान से तीन वर्ष में आरक्षकों के 22,500 पद भरने के निर्देश दिए हैं।

वर्ष 2025 की परीक्षा में 7500 पदों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण 13 प्रतिशत पदों पर परिणाम रोका जा रहा है। इस तरह भर्ती में 975 पदों को छोड़कर 6525 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी किए गए। इनमें 366 पदों पर अभ्यर्थियों ने ज्वॉइन ही नहीं किया था। इनमें 200 पदों को प्रतीक्षा सूची से भरा गया है। बचे पदों को अगली भर्ती में जोड़ा जाएगा।


9662 नए पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू

इसके अतिरिक्त इसी माह कर्मचारी चयन मंडल ने कुल 9662 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इनमें आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) के 7500 पद हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 और 2027 में कुल 18,834 पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। बाकी पदों पर वर्ष 2027 में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इसमें सभी श्रेणी के आरक्षक, शीघ्र लेखक, उप निरीक्षक आदि पद शामिल हैं।

ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही सिंहस्थ में तैनात होंगे नए आरक्षक

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक के कुल एक लाख 26 हजार पद हैं, जिनमें 25,400 रिक्त हैं। सिंहस्थ वर्ष 2028 अप्रैल-मई में होना है। नए आरक्षकों को नौ माह की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में जिनका प्रशिक्षण दिसंबर 2027 तक पूरा हो जाएगा, उन्हें ही तैनात किया जाएगा।