MP Police Bharti 2025: एमपी पुलिस की बंपर भर्ती, इन पदों के लिए निकली 500 वैकेंसी, 10 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर और सूबेदार (MP Police SI Recruitment 2025) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर 2025 रखी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

लगभग 8 साल बाद एमपी पुलिस में भर्ती (MP Police Bharti 2025) निकली है। इस बार कुल 472 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें 28 पद सूबेदार के लिए आरक्षित हैं। बाकी पदों में उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी - जिला पुलिस बल) और उप निरीक्षक (विशेष सशस्त्र बल) शामिल हैं।

परीक्षा तिथि और परीक्षा केंद्र

इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 9 जनवरी 2026 से शुरू होगी। परीक्षा राज्य के 12 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रीवा, रतलाम, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन और अनूपपुर — में आयोजित की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष।

राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु में छूट दी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों के पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, वे केवल जनरल कैटेगरी के पदों पर आवेदन कर सकेंगे।

भर्ती प्रक्रिया में तीन चरण होंगे

1. प्रारंभिक परीक्षा (Pre Exam)

2. मुख्य लिखित परीक्षा (Mains Exam)

3. शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और साक्षात्कार (Interview)

सभी उम्मीदवारों के लिए प्रारंभिक परीक्षा देना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन की प्रमुख तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 27 अक्टूबर 2025

अंतिम तिथि: 10 नवंबर 2025

परीक्षा प्रारंभ: 9 जनवरी 2026

एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 उन युवाओं के लिए एक शानदार मौका है जो लंबे समय से पुलिस विभाग में सेवा करने का सपना देख रहे हैं। इच्छुक उम्मीदवार समय पर आवेदन कर अपनी तैयारी शुरू कर दें।