राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश से अपहृत नाबालिग बेटियों को उत्तर प्रदेश, गुजरात और केरल तक ले जाने के गंभीर मामले सामने आए हैं। 'ऑपरेशन मुस्कान' के अंतर्गत पिछले तीन सप्ताह में पुलिस ने अपहरण के पांच मामलों में दूसरे राज्यों से बालिकाओं को सकुशल खोजा है।

इनमें तीन उत्तर प्रदेश में मिलीं, जबकि गुजरात और केरल में एक-एक बालिका को खोजा गया। इन कार्रवाइयों से पता चल रहा है कि बालिकाओं को दूसरे राज्यों में ले जाने और बेचने का नेटवर्क किस तरह सक्रिय है। टीकमगढ़, बालाघाट और इंदौर की बेटियों को दूसरे राज्यों से छुड़ाया पुलिस कार्रवाई में टीकमगढ़ की तीन अपहृत बालिकाओं में से एक को उत्तर प्रदेश के मेरठ और दो को हमीरपुर से बरामद किया गया। इसी तरह, बालाघाट की अपहृत बालिका केरल के इडुक्की जिले में मिली, जबकि इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र से अपहृत 17 वर्षीय बालिका को गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका से बरामद किया गया।