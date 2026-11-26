नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की पात्रता जांचने के लिए पहली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 20 दिसंबर को आयोजित होगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तरह सख्त निगरानी में कराने की योजना है। प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने सहित पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।

सुबह 11 बजे से जिला मुख्यालयों पर बनाए गए केंद्रों में परीक्षा होगी। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। मंडल की ओर से प्रश्नपत्रों को सुरक्षित पुलिस थानों में रखा जाएगा। परीक्षा के दिन इन्हें केंद्राध्यक्ष और कलेक्टर प्रतिनिधि की निगरानी में केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षा के संचालन और सुरक्षा को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश मंडल की ओर से जल्द जारी किए जाएंगे।

15,176 प्राथमिक और 18,658 माध्यमिक शिक्षक देंगे परीक्षा प्रदेश में कुल 33,834 शिक्षक टीईटी में शामिल होंगे। इनमें 15,176 प्राथमिक और 18,658 माध्यमिक वर्ग के शिक्षक हैं। इनमें करीब 20 हजार सरकारी और 14 हजार निजी स्कूलों के शिक्षक शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख तीन बार बढ़ाए जाने के बाद भी इतने ही आवेदन प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पहली परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश में यह शिक्षकों की पहली पात्रता परीक्षा होगी। कोर्ट ने शिक्षकों की पात्रता जांच के लिए वर्ष 2028 तक तीन साल के अंतराल में परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हर वर्ष दो परीक्षाएं कराने की बात कही गई है। हालांकि, मध्य प्रदेश में इस वर्ष केवल एक परीक्षा आयोजित हो सकेगी।