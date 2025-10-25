मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    कार्बाइड गनों की ऑनलाइन बिक्री पर अब सख्ती, ई-कामर्स साइट्स को चेतावनी पत्र भेजेगी एमपी पुलिस

    प्रतिबंधित गनों की ऑनलाइन बिक्री भी धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पत्र लिखेंगे। भोपाल में पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि प्रमुख ई-कामर्स वेबसाइटों को पत्र लिखकर सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से भोपाल में यह गन लोगों तक न पहुंचे। उधर शहर के अलग-अलग इलाकों में इसे बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है।

    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 25 Oct 2025 12:04:14 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 25 Oct 2025 12:13:09 PM (IST)
    कार्बाइड गनों की ऑनलाइन बिक्री पर अब सख्ती, ई-कामर्स साइट्स को चेतावनी पत्र भेजेगी एमपी पुलिस
    कार्बाइड गन को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस का कड़ा रुख। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. कार्बाइड गन को लेकर भोपाल पुलिस ने 5 केस किए दर्ज।
    2. 74 गन, और 11.5 किलो विस्फोटक जब्त किया।
    3. इसे बेचने वाले दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। 150 से अधिक बच्चों की आखों की रोशनी जाने के बाद अब कार्बाइड गनों की अवैध बिक्री और उपयोग पर सख्त रुख अपनाया जा रहा है। भोपाल पुलिस ने अब ई-कामर्स कंपनियों को पत्र लिखने की तैयारी की है, जिसमें इन खतरनाक पटाखा गनों की आनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए जाएंगे।

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खतरनाक इस गन की बिक्री पर रोक लगी है और अलग-अलग थानों में केस दर्ज भी किए जा चुके हैं, लेकिन इन्हीं प्रतिबंधित गनों की ऑनलाइन बिक्री भी धड़ल्ले से चल रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पत्र लिखेंगे। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने कहा कि प्रमुख ई-कामर्स वेबसाइटों को पत्र लिखकर सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार से भोपाल में यह गन लोगों तक न पहुंचे।


    अलग-अलग इलाकों में हुई कार्रवाई

    बता दें भोपाल में अब तक कार्बाइड गन बेचने और रखने के पांच मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन कार्रवाइयों में 74 कार्बाइड गन और करीब 11.5 किलो विस्फोटक जब्त किया गया है। वहीं, दो आरोपितों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शहर के पांच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में की गई, जहां आरोपित ये गन बेचने की फिराक में थे।

    दरअसल, कार्बाइड गन एक तरह की पटाखा गन होती है, जो कैल्शियम कार्बाइड और पानी के रासायनिक मिश्रण से तेज धमाका करती है। यह दिखने में खिलौना जैसी लगती है, लेकिन इसका विस्फोटक प्रभाव खतरनाक होता है। बच्चों द्वारा उपयोग करने पर भोपाल में 150 से अधिक हादसे हो गए हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई है।

    • निशातपुरा पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए एहसान नगर, न्यू जेल रोड निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद ताहा अहमद को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से 10 किलो विस्फोटक भी बरामद किया है।

    • बागसेवनिया पुलिस ने कोलार निवासी 25 वर्षीय भय्यू चौहान के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम का केस दर्ज किया है। आरोपित बागसेवनिया क्षेत्र में गन और विस्फोटक बेच रहा था। पुलिस ने उसके पास से 42 कार्बाइड गन, 29 लाइटर और 1.15 किलो विस्फोटक जब्त किया है।

    • एमपीनगर पुलिस ने कोलार निवासी भवानी पवार को अवैध कार्बाइड गन बेचते हुए पकड़ा है। आरोपित के पास से 12 गन जब्त की हैं।

    • ग्रामीण क्षेत्र में नजीराबाद पुलिस ने कार्बाईड गन बेचने वाले सोनू सेन पर बीएनएस की धारा 288 के तहद केस दर्ज किया। उसके पास से पुलिस को 19 कार्बाइड गन मिली थीं।

    • जंबूरी मैदान में कार्बाइड गन बेचने की सूचना पर पिपलानी पुलिस ने दबिश दी थी। पुलिस को देखकर आरोपित फरार हो गया, पुलिस ने उसके ठेले से पांच गन जब्त कीं। साथ ही अज्ञात पर केस दर्ज किया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.