MP में बिजली की खपत चरम पर, सिर्फ तीन दिनों में 1000 मेगावाट बढ़ी मांग, REMS से स्मार्ट बिजली प्रबंधन

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ तीन दिनों में मांग में 1000 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई और बुधवार को यह बढ़कर 18754 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां बिजली उत्पादन में भी तेजी ला रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (REMS) का उपयोग कर उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

REMS से सोलर-विंड उत्पादन का सटीक अनुमान

REMS सिस्टम मौसम विभाग की तरह धूप, बादल और हवा की गति का सटीक पूर्वानुमान देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि अगले 72 घंटों में सोलर और विंड ऊर्जा से कितनी बिजली उत्पन्न होगी। जबलपुर स्थित कंपनी मुख्यालय के लोड डिस्पैच सेंटर में REMS केंद्र स्थापित किया गया है, जहां इस डेटा के आधार पर बिजली आपूर्ति प्रबंधन को अधिक स्मार्ट, स्थिर और संतुलित बनाया जा रहा है। अचानक मौसम बदलने पर REMS त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जिससे ग्रिड स्थिरता और लोड प्रबंधन आसान हो जाता है।