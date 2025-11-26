मेरी खबरें
    MP में बिजली की खपत चरम पर, सिर्फ तीन दिनों में 1000 मेगावाट बढ़ी मांग, REMS से स्मार्ट बिजली प्रबंधन

    मध्य प्रदेश में रबी सीजन शुरू होते ही बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। पिछले तीन दिनों में ही मांग में 1000 मेगावाट की बढ़ोतरी दर्ज हुई और 26 नवंबर को यह 18754 मेगावाट के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (REMS) का सहारा ले रही हैं।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 09:15:12 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 09:15:12 PM (IST)
    मध्य प्रदेश में 18754 मेगावाट का नया उच्चतम आंकड़ा

    HighLights

    1. जबलपुर केंद्र से स्मार्ट बिजली प्रबंधन।
    2. 26 नवंबर को मांग 18754 मेगावाट।
    3. ग्रिड स्थिरता और लोड संतुलन में सुधार।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली की मांग तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ तीन दिनों में मांग में 1000 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई और बुधवार को यह बढ़कर 18754 मेगावाट तक पहुंच गई, जो इस सीजन का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। बढ़ती मांग को देखते हुए कंपनियां बिजली उत्पादन में भी तेजी ला रही हैं और रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (REMS) का उपयोग कर उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है।

    REMS से सोलर-विंड उत्पादन का सटीक अनुमान

    REMS सिस्टम मौसम विभाग की तरह धूप, बादल और हवा की गति का सटीक पूर्वानुमान देता है, जिससे यह पता चल जाता है कि अगले 72 घंटों में सोलर और विंड ऊर्जा से कितनी बिजली उत्पन्न होगी। जबलपुर स्थित कंपनी मुख्यालय के लोड डिस्पैच सेंटर में REMS केंद्र स्थापित किया गया है, जहां इस डेटा के आधार पर बिजली आपूर्ति प्रबंधन को अधिक स्मार्ट, स्थिर और संतुलित बनाया जा रहा है। अचानक मौसम बदलने पर REMS त्वरित प्रतिक्रिया देता है, जिससे ग्रिड स्थिरता और लोड प्रबंधन आसान हो जाता है।


    कंपनी में मौजूदा बिजली उत्पादन

    • थर्मल पावर प्लांट – 4176 मेगावाट

    • हाइडल पावर प्लांट – 1960 मेगावाट

    • रिन्यूएबल एनर्जी – 1646 मेगावाट

    प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग (तिथि अनुसार)

    • 12 नवंबर – 15267 मेगावाट

    • 16 नवंबर – 16267 मेगावाट

    • 20 नवंबर – 17076 मेगावाट

    • 22 नवंबर – 17946 मेगावाट

    • 23 नवंबर – 17606 मेगावाट

    • 26 नवंबर – 18754 मेगावाट

