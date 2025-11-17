MP Pre Board Exam: इस महीने होगी 10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा, देखें पूरा शेड्युल

मेरी खबरें
    By Anjali rai
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 07:08:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 07:08:59 PM (IST)
    जनवरी में होगी 10वीं व 12वीं MP Pre Board Exam

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इस बार सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अभी हाल में नौवीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं समाप्त हुई है। इसे लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को जल्द से जल्द पाठ्यक्रम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक विद्यार्थियों व शिक्षकों को असमंजस था कि इस बार 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा फरवरी के प्रथम सप्ताह में होने के कारण प्री-बोर्ड परीक्षा होगी या नहीं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूर्ण कराने के लिए प्री-बोर्ड कराना जरूरी है।

    प्रश्नपत्रों की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी

    इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग प्री-बोर्ड परीक्षा के संबंध में अभी तक समय-सारिणी जारी नहीं कर सका है। इसके बाद फरवरी के प्रथम सप्ताह में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि प्री-बोर्ड परीक्षा को बोर्ड परीक्षा के पैटर्न पर ली जाएगी, इसलिए पाठ्यक्रम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राचार्यों के लॉगइन पर प्रश्नपत्रों की सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी, जिसे वे प्रिंट कराकर विद्यार्थियों को वितरित करेंगे।


    रिवीजन के लिए नहीं मिलेगा पर्याप्त समय

    सरकारी स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं अभी हाल में समाप्त हुई। हालांकि सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर यह परीक्षाएं नियमानुसार सितंबर में होनी चाहिए, लेकिन यह नवंबर में समाप्त हुई। इसके बाद अब प्री-बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएंगी।छमाही परीक्षा शुरू होने से पहले 60 फीसद से अधिक पाठ्यक्रम कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है। इसके बाद शीतकालीन अवकाश रहेगा। विद्यार्थियों को रिवीजन का पर्याप्त समय नहीं मिल पाएगा।

    उत्तरपुस्तिकाएं भी दिखाई जाएंगी

    यह निर्देश भी दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को छमाही परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं भी दिखाई जाएं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उन्होंने कहां गलती की हैं। यह भी निर्देश दिए गए हैं अगर छमाही परीक्षा के बाद भी अगर पाठ्यक्रम बचा हुआ है तो पूरा किया जाए। यह प्रयास रहेगा कि प्री-बोर्ड परीक्षाओं में शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए, क्योंकि विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए समय नहीं मिल पाएगा।

    रेमेडियल कक्षाएं लगाई जाएंगी

    स्कूलों का पाठ्यक्रम पूरा करवाने के लिए रेमेडियल कक्षाओं के साथ ही अतिरि़क्त व्यवस्था भी की गई है, जो विद्यार्थी जिस विषय में कमजोर हैं उनके सेक्शन मिलाकर एक कक्षा लगवाई जा रही है, ताकि विद्यार्थियाें के कमजोर पक्ष को पहचान कर उसे दूर किया जा सके। इस संबंध में प्राचार्यों को भी निर्देश दिए गए हैं।

    10वीं व 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षाएं जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इससे पहले शत-प्रतिशत पाठ्यक्रम पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं , ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा सके। - डीएस कुशवाहा,अपर संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय

