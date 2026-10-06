एमपी में नियमों की उड़ीं धज्जियां, अवैध तरीके से बन गए वकील! 89 क्लर्कों को अफसर बनाने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अभियोजन विभाग में पिछले कुछ वर्षों से गजब चल रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एलएलबी की डिग्री को पूर्णकालिक बताता है, यानी एलएलबी करते हुए कुछ और करने की अनुमति नहीं है। अभियोजन विभाग ने अपने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को नौकरी करते हुए वह डिग्री लेने की अनुमति दे रखी है। अब उसी डिग्री के आधार पर 89 कर्मचारियों को पदोन्नत कर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी (एडीपीओ) बनाने की तैयारी है।

दरअसल, अभियोजन विभाग के पदोन्नति नियमों में एलएलबी की डिग्री वाले क्लर्क ग्रेड कर्मचारियों को पदोन्नति देकर एडीपीओ बनाने का प्रविधान है। इसका फायदा उठाने के लिए विभाग के कर्मचारी नौकरी में आने के बाद डिग्री लेने की कोशिश करते हैं। बार काउंसिल के नियम इस तरह एलएलबी की डिग्री लेने को अवैध बताते हैं, लेकिन खुद कानून का संरक्षक विभाग उसकी अनदेखी करके कर्मचारियों को बेजा लाभ पहुंचाता रहा है।