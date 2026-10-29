MP Rain Alert: 'अर्णब' के असर से सिंगरौली, सीधी और मऊगंज में ऑरेंज अलर्ट, भोपाल सहित 28 जिलों में येलो अलर्ट

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। सिंगरौली, सीधी और मऊगंज में 40 से 50 किमी-घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और अति भारी बारिश की आशंका (MP Heavy Rain Alert) जताते हुए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है।

इसके साथ ही रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और मैहर जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं भोपाल, विदिशा और रायसेन समेत कुल 28 जिलों में गरज-चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।