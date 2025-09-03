मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP Rain: बाढ़ ने अब तक ली 394 लोगों की जान, पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त, 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित

    MP Rain: मध्य प्रदेश में इस साल जबरदस्त बारिश देखने को मिली है, जहां 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। अतिवृष्टि और बाढ़ की वजह से 394 लोगों की जान गई है, वहीं पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। इसके अलावा 1814 पशुहानि भी हुई हैं।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:20:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 09:35:22 PM (IST)
    MP Rain: बाढ़ ने अब तक ली 394 लोगों की जान, पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त, 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित
    बाढ़ ने अब तक ली 394 लोगों की जान

    HighLights

    1. 17,500 किसानों को दी 20 करोड़ की राहत राशि
    2. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने की समीक्षा
    3. प्रशासन को सतर्क रहने के दिए निर्देश

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। इस साल प्रदेश के 21 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण 394 जनहानि हुई, वहीं पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त हुए। 1814 पशुहानि भी हुई। शिवपुरी, बुरहानपुर, दमोह, अशोकनगर, धार, छतरपुर, रायसेन, उमरिया, बड़वानी, मंडला और कटनी जिलों में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र पर फसलें प्रभावित हुई हैं। 17,500 किसानों को अब तक 20 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है।

    सीएम ने दिए राहत कार्य बढ़ाने के निर्देश

    यह जानकारी अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव द्वारा बुधवार को की गई समीक्षा में सामने आई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन-जिन क्षेत्रों में भी अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को क्षति हुई है, वहां राहत की कार्रवाई आरंभ की जाए। जनहानि और पशु हानि की स्थिति में 24 घंटे में राहत उपलब्ध कराई जाए।

    आगामी दिनों में भी भारी वर्षा की संभावना है। ऐसे में जिलों में प्रशासन सक्रिय रहे। पुल-पुलिया में बैरिकेटिंग और बाढ़ की स्थिति में पुल पार न करने की चेतावनी की व्यवस्था की जाए। अस्थायी कैम्प, राशन एवं भोजन वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामग्री संभावित स्थानों पर सुनिश्चित होनी चाहिए।

    यह भी पढ़ें- MP Weather Update: सितंबर के पहले पखवाड़े में जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में 10 दिन होगी झमाझम बारिश

    इन जिलों में हुई औसत से अधिक बारिश

    प्रदेश में एक जून से दो सितंबर तक 38.24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो औसत से 21 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश के 21 जिलों में भिण्ड, छतरपुर, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, अलीराजपुर, सिंगरौली, राजगढ़, मंडला, सीधी, टीकमगढ़, गुना, नरसिंहपुर, दतिया, रतलाम, उमरिया, रायसेन और सिवनी में सामान्य से अधिक तो गुना, मंडला, श्योपुर, रायसेन और अशोकनगर में सर्वाधिक वर्षा दर्ज हुई।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.